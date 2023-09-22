كفر الشيخ تشارك بـ 3 فرق في ماراثون الأسرة المصرية للدراجات.. صور

شاركت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بـ 3 فرق ضمن فعاليات اللقاء الختامي المقام بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، بمشاركة الأسر الفائزة بالمراكز الأولى بالدوري من 16 محافظة، تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فعاليات اليوم الثاني بدأت بإطلاق ماراثون للدراجات و تواجد متسابقين من لاعبى منتخب مصر للدراجات وتستمر الفعاليات على مدار اليوم الجمعة وتشمل العديد من المسابقات بين الأسر المشاركة من 16 محافظة وتسليم الجوائز للأسر الفائزة وذلك بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و الدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

تشارك الأسر الصاعدة من محافظة كفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية والدكتور محمد شاكر مشرف الدورى، يصاحب الأسر الصاعدة من كفر الشيخ هبة أبو العز، مشرف الوفد المشارك.

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