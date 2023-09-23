ختام فعاليات المؤتمر الخامس لطب الأطفال وحديثي الولادة بجامعة كفر الشيخ.. صور

اختتمت كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، بالتنسيق مع جمعية طب الأطفال وحديثي الولادة، فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للجديد في طب الأطفال، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة العجمي أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بجامعة كفر الشيخ، والدكتور علي أبو شوشة، والدكتور حسن يونس، نائبي رئيس الجامعة السابقين، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، والدكتور علاء طولان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، ورئيس جمعية طب الأطفال وحديثي الولادة بكفر الشيخ، ونخبة من أساتذة طب الأطفال بجامعات كفر الشيخ وطنطا والمنصورة والزقازيق والأزهر بنين والأزهر بنات والأكاديمية العسكرية، ومستشفى شبين الكوم التعليمي.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة العجمي، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، إن المؤتمر أوصى بالتوعية بإعطاء الحديد في الوقت المناسب للطفل لأهميته لنمو المخ، والاهتمام بالأشعة التليفزيونية علي الصدر وتعميم تعليمها لكل استشاريي وإخصائيي طب الأطفال، وضرورة الاهتمام بالناحية النفسية لمرضي حساسية الصدر، وأهمية التدريب علي التعامل مع قراءة جهاز غازات الدم، ودراسة الطرق الوقائية لتقليل تأثر مخ الطفل خلال إقامته بالحضانة.

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