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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عاد لرجولته.. بلوجر إمارتي يثير ضجة بإعلان توبته

بعلن رجولتي.. بلوجر
بعلن رجولتي.. بلوجر إمارتي يثير الضجة بإعلان توبته

أثار البلوجر والإعلامي الإماراتي «بدر خلف» ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن توبته عن أفعاله السابقة وعودته إلى بدر بدلًا من "بدرية" قائلًا: "اليوم أعلن رجولتي".

البلوجر الإماراتي الذي تحول إلى امرأة سابقًا وأثار الجدل لسنين بصوره ومقاطعه الغريبة معلنًا عن نفسه بأنه بدرية يعود اليوم لرشده.

كتب بدر على حسابه الرسمي عبر فيسبوك يقول: "من اليوم أعلن رجولتي وآسف على اللي سويته من قبل"، معبرًا عن ندمه بسبب أفعاله المثيرة للجدل وتشبهه بالنساء.

وطلب بدر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من متابعيه مساعدته من أجل العودة إلى حياته الطبيعية ودعمه في قرار التوبة.

قال خلال مقطع فيديو: "معاكم بدر خلف بن عبد العزيز بن تركي الحربي من أب سعودي وأم إماراتية، أحب أعتذر لكل الناس على الشغلات الغلط اللي سويتها السنتين اللي فاتوا كلها".

وأضاف: "ما كنت أفكر صح وكنت أركز فقط على زيادة عدد مشاهداتي والشهرة الدنيا ما تسوى لازم الواحد يسوى حق آخرته ويفكر في الجنة والنار .. قررت إني أتوب وأوقف الشغلات اللي كنت أسويها والفساتين وحتى صدري شيلته، للحين العملية موجودة، بحاول أعدل شغلات كثيرة.. أحتاج دعمكم وأحتاج مساعدتكم في التغيير اللي صار".

ولاقت منشورات بدر بعد مقطع الفيديو دعمًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شجعوه على قراره وبدوره قام بشكرهم وأكد أنه لن يعود إلى مثل تلك التصرفات مرة أخرى.

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