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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش يدعو أرمينيا وأذربيجان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، دعا وزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزويان، ووزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف، إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار.

وعقد جوتيريش أمس السبت اجتماعات منفصلة مع ميرزويان وبيراموف.

وقالت الأمم المتحدة في بيانها إن "الأمين العام أعرب عن قلقه إزاء التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وشدد على أهمية الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الثلاثاء الماضي، إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في إقليم كارباخ، قالت إنها تهدف لفرض النظام.

ومن جهتها دانت وزارة الخارجية الأرمينية العملية العسكرية الأذربيجانية في كارباخ ووصفتها بأنها عدوانية.

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والأربعاء، أعلنت سلطات جمهورية كارباخ عن توصل الطرفين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

وتضمن الاتفاق حل جيش قره باغ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمينية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية. كما اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في الإقليم.

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