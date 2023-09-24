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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصلت إلى تركيا.. سفينة القمح الأوكراني الضخمة تقترب من مصر

سفينة القمح الأوكراني
سفينة القمح الأوكراني الضخمة تقترب من مصر

وصلت شحنة ثانية من القمح الأوكراني إلى تركيا عبر البحر الأسود، اليوم الأحد، وفقا لمواقع مراقبة حركة المرور البحرية، على الرغم من التهديدات الروسية بمهاجمة القوارب المتجهة إلى أو من جارتها وعدوها.

فقد غادرت سفينة نقل البضائع السائبة التي ترفع علم بالاو "أرويات" - المحملة ب 17600 طن من القمح - مدينة تشيرنومورسك الساحلية يوم الجمعة متجهة إلى مصر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.

وتختبر أوكرانيا طريقا بحريا جديدا يتجنب استخدام المياه الدولية ويتبع تلك التي يسيطر عليها أعضاء الناتو بلغاريا ورومانيا، بعد انسحاب روسيا من صفقة تصدير الحبوب المدعومة من الأمم المتحدة.

وفقا لمواقع المراقبة البحرية " Marine Traffic and Vessel Finder"، كانت "أرويات" عند المخرج الجنوبي لمضيق البوسفور في الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد.

وكان من المقرر التوجه نحو مضيق الدردنيل للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط.

وغادرت أول سفينة محملة ب 3000 طن من القمح، وترفع أيضا علم بالاو، تشيرنومورسك دون وقوع حوادث يوم الثلاثاء ووصلت إلى اسطنبول يوم الخميس.

وأفاد وزير البنى التحتية الأوكراني و نائب رئيس الوزراء، أولكسندر كوبراكوف، يوم الجمعة على منصة إكس، إنه "كجزء من حملة كييف لكسر الحصار الفعلي الروسي، إن أول سفينة كبيرة تحمل الحبوب من ميناء أوكرانيا عبر البحر الأسود أبحرت منذ أن انسحبت موسكو من صفقة في يوليو للسماح بالصادرات".

 وقال أولكسندر كوبراكوف على تطبيق X لوسائل التواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، إن "سفينة أرويات غادرت مرفأ تشورنومورسك محملة بـ17600 طن من القمح الأوكراني، في طريقها إلى مصر".

وقالت أوكرانيا يوم السبت إن العشرات بما في ذلك كبار قادة البحرية الروسية لقوا حتفهم أو أصيبوا عندما شنت هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود في موسكو في ميناء سيفاستوبول في القرم قبل يوم واحد.

وقال الجنرال الذي يقود الهجوم المضاد هناك لوسائل الإعلام الأمريكية يوم السبت إن جيش كييف اخترق الخطوط الروسية في جنوب أوكرانيا، في أحدث الادعاءات الأوكرانية بأنها تحرز تقدما في منطقة زابوريجيا.

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