تجدد اشتعال الحرائق في غابات الأمازون بمناطق مأهولة بالسكان |شاهد

اندلعت الحرائق من جديد في الأمازون وهذه المرة في منطقة أوتازيس، حيث تعيش قبائل “مورا”، وجاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية العربية.



والتهمت الحرائق الشجر في الغابات وتسببت بأضرار كبيرة للمحاصيل والسكان يخشون أن تمتد إلى منازلهم



ويهدد الدخان الناتج عن الحرائق أولئك المصابين بأمراض تنفسية وقد يسبب ضيقًا في التنفس لكبار السن.

وفي سياق متصل، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا عن معاناة اختفاء الأشجار في البرازيل، بعنوان "غابات الأمازون تعاني اختفاء كميات كبيرة من الأشجار".

وقال التقرير: "في وقت تعصف فيه تقلبات الطبيعة الحادة والمتناقضة بالعديد من دول العالم؛ تستمر المساعي الدولية لحماية رئة البشر والحفاظ على التوازن البيئي والمناخي لكوكب الأرض".

وأضاف: "الأمازون، تلك البقعة الخضراء في أمريكيا الجنوبية التي تمثل جدار الحياة، باتت على مدار السنوات الأخيرة كابوسا يؤرق العالم بفعل اختفاء كميات كبيرة من الأشجار واندلاع الحرائق المفتعلة على نطات واسعة، وهو ما يشكل تهديدا على التنوع البيولوجي ويترك تأثيرات بالغة على عملية التبخر وهطول الأمطار بالعديد من بلدان القارة الجنوبية".

وتابع: "استشعارا بالخطر تستضيف مدينة بيليم البرازيلية قمة إقليمية للمرة الأولى منذ 14 عاما لإنقاذ غابات الأمازون في مسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدمير أكبر غابة مطيرة على وجه الأرض".