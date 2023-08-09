دول الأمازون تطلق تحالفًا لمكافحة إزالة الغابات

أعلنت دول الأمازون، اليوم الأربعاء، عن تشكيل تحالف لمكافحة إزالة الغابات، وذلك كحل لمواجهة تغير المناخ.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، قمة تجمع الدول التي تتشارك حوض الأمازون في مدينة بيليم البرازيلية، للبحث في التحديات التي تواجهها المنطقة، على أمل إيجاد حلول ملموسة لاحترار المناخ.

ومن بين مساوغ القمّة، الاستراتيجيات المشتركة لمكافحة قطع أشجار الغابات وتعزيز التنمية المستدامة في هذه المنطقة الشاسعة التي تحوي حوالى 10 % من التنوع البيولوجي على الكوكب.

وتجمع القمة التي تستمر حتى اليوم الأربعاء، ممثلين للدول الثماني الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون في (منطقة) الأمازون، التي أنشئت في العام 1995 لحماية الغابات المطيرة.