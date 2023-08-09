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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البرازيل| غابات الأمازون تعاني اختفاء كميات كبيرة من الأشجار.. تفاصيل

غابات الامازون
غابات الامازون

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا عن معاناة اختفاء الأشجار في البرازيل، اليوم الأربعاء ، بعنوان "غابات الأمازون تعاني اختفاء كميات كبيرة من الأشجار".

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دول الأمازون تطلق تحالفًا لمكافحة إزالة الغابات

وقال التقرير: "في وقت تعصف فيه تقلبات الطبيعة الحادة والمتناقضة بالعديد من دول العالم؛ تستمر المساعي الدولية لحماية رئة البشر والحفاظ على التوازن البيئي والمناخي لكوكب الأرض".

وأضاف: "الأمازون، تلك البقعة الخضراء في أمريكيا الجنوبية التي تمثل جدار الحياة، باتت على مدار السنوات الأخيرة كابوسا يؤرق العالم بفعل اختفاء كميات كبيرة من الأشجار واندلاع الحرائق المفتعلة على نطات واسعة، وهو ما يشكل تهديدا على التنوع البيولوجي ويترك تأثيرات بالغة على عملية التبخر وهطول الأمطار بالعديد من بلدان القارة الجنوبية".

وتابع: "استشعارا بالخطر تستضيف مدينة بيليم البرازيلية قمة إقليمية للمرة الأولى منذ 14 عاما لإنقاذ غابات الأمازون في مسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدمير أكبر غابة مطيرة على وجه الأرض".

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