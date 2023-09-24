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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الغيابات.. تشكيل ناري متوقع للنادي الأهلي أمام سان جورج بدوري الأبطال

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة قوية مساء اليوم الأحد فى ذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره سان جورج الإثيوبي. 

ويستضيف الأهلي نظيره سان جورج الاثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء الأحد فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلي اقتناص الفوز في ضربة البداية ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا باعتبارها دفعة قوية للحفاظ على لقب الأميرة السمراء. 

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تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام سان جورج الإثيوبي 

 

من المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سان جورج الاثيوبي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

 

ويغيب عن صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 11 لاعبا عن ذهاب سان جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا للإصابة وعدم القيد الإفريقي. 

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