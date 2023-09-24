107 تذاكر هيروين.. السجن المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازته 107 تذاكر هيروين مخدر بقصد الاتجار بصورتيها الجملة والقطاعي، بقرية بني مر بمركز الفتح بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج، وأحمد حسونة عزب، نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية 17424 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح إلى ورود معلومات إلى المقدم أحمد أبو ستيت، رئيس مباحث مركز شرطة الفتح، تفيد بقيام المتهم "عمرو. م. ص"، 35 عاما، مقيم قرية بني مر، سبق اتهامه في 8 قضايا متنوعة بالاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية، قاد النقيب محمد جبر والملازم أول محمد عادل عزت، معاونا مباحث مركز شرطة الفتح، قوة من الشرطة السريين استهدفت منزل المتهم بعد ورود معلومات تؤكد مزاولة المتهم نشاطه أمام منزله.

وفور وصول القوة، شاهدوا المتهم جالسا على كرسي أمام منزله ممسكا بيده كيسا بلاستيكيا، فقامت القوة بالإسراع ناحيته، وما إن شاهدهم حاول الهرب، ولكن فشل في ذلك، وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 107 تذاكر من مادة الهيروين المخدر ومبلغ مالي 270 جنيها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.