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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ زراعة: المساحة المنزرعة من القمح وصلت لـ 3.6 مليون فدان| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمحصول القمح كونه محصولا استراتيجيًا هامًا، وظهر ذلك جليًا من خلال زيادة المساحة المنزرعة من القمح والتي وصلت لـ 3.6 مليون فدان.

وأضاف “أبو اليزيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن كل جزء من القطاع الزراعي له خصائصه، لافتًا إلى أن التقاوي المعتمدة ساهمت في زيادة إنتاج المحصول.

وفي السياق، التقاوي المعتمدة،هي مرور تلك البذور بالعديد من الاختبارات والفحوص والمراقبة، على مدار كافة مراحلها، بدءًا من الزراعة ومرورًا بالحصاد والغربلة والإنتاج وانتهاءًا بالتسويق. 

القمح محصول القمح التقاوي المعتمدة القطاع الزراعى توك شو صدى البلد

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