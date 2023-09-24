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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح: الورش أهم فعالياتنا في العام الحالي

صدى البلد

كشف الفنان إبراهيم الفرن رئيس مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، تفاصيل فعاليات الدورة 13 من المهرجان تحت شعار "مسرح بلا إنتاج"، حيث تحمل هذه الدورة اسم النجم السكندري أحمد رزق صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.

وأضاف "الفرن"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المهرجان بدأ في عام 2008 بقصر التذوق في سيدي جابر، بمشاركة مجموعة من الشباب، ثم بدأ المهرجان في الخروج من القصر حتى يصل إلى مسارح أكبر.

وتابع رئيس مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، أن شعار مسرح بلا إنتاج في الدورة الحالية يعتمد على بساطة الإنتاج أكثر من التكلف وصرف ميزانيات ضخمة على العروض المسرحية، مؤكدًا أن الفكرة لاقت نجاحا كبيرا، كما تم تحويل المهرجان إلى مهرجان دولي من الدورة السادسة حتى الدورة الثالثة عشرة، إذ استضاف خلال هذه الدورات أكثر من 30 دولة.

وأوضح، أن الورش هي أبرز ما يميز فعاليات المهرجان العام الجاري، حيث سيتم تنظيم مجموعة ورش تدريبية على أعلى مستوى، مواصلا: "لدينا مدربون من إنجلترا وبولندا أمريكا وإيطاليا وفلسطين ومصر، وكل ورشة متخصصة في مجال معين مثل التمثيل والصوت وتدريب الممثل على الكوميديا وهناك ورش للعرائس، وغيرها من الورش المهمة".
 

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