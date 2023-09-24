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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ندى محمود: الماء له دور فعال في إنقاص الوزن ويرفع معدلات الحرق.. فيديو

فقدان الوزن
فقدان الوزن

أكدت ندى محمود، أخصائية  التغذية العلاجية، أن الماء له دور فعال في إنقاص الوزن، ويحمي الجسم من وجود الحصوات، ويحمي البشرة من التجاعيد، إضافة إلى الفعالية الكبيرة في رفع معدلات الحرق.

وقالت ندى محمود، خلال لقاء لها في برنامج "مطبخ البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن كورس الأناسيليوم يساعد على فقدان الوزن في فترة قصيرة، ويعطي نتائج فعالة بشكل آمن.

 

ليس له أضرار على الصحة

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن كورس “الأناسيليوم” مصرح من وزارة الصحة المصرية، وآمن تماما وليس له أضرار على الصحة لأن مكوناته طبيعية.

الماء معدلات الحرق الأناسيليوم فقدان الوزن الصحة

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