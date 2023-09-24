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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التموين : نمتلك مساحات تخزينية من القمح تكفي 4.8 شهر

وزير التموين
وزير التموين

افتتح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية و ميكيلي كواروني سفير دولة ايطاليا بجمهورية مصر العربية صومعة منيا القمح الحقلية ، والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طن لكل خلية وخلية تفريغ سعة 80 طن وبتكلفة 73 مليون جنيه ، في  حضور  اللواء مهندس شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ، والدكتور عبد السلام محمد سالم الرئيس غير المتفرغ للشركه القابضه للصوامع ، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية ، واللواء كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع ، واحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات  ومصطفي حفناوي المشرف العام على صوامع الشرقية والإسماعيلية والسويس وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية واشرف عامر رئيس مركز منيا القمح وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن القيادة السياسية تولي ملف المشروع القومي للصوامع إهتماماً كبيراً نظراً للأهمية الإستراتيجية لمحصول القمح، والذي يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطوره وحديثة للحفاظ على مخزون إستراتيجي آمن من القمح وتقديمه في صورة منتج جيد للمواطنين. 

وزير التموين يفتتح مشروع إنشاء الصوامع الحقلية بمنيا القمح في الشرقية

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار تنفيذ المشروع القومي للصوامع أصبحنا نمتلك مساحات تخزينية تكفي 4.8 شهر من محصول قمح ، مشيراً إلى استمرار استكمال هذا المشروع بالتوازي مع التوسع في تنفيذ مشروعات الصوامع الحقلية ضمن مشروع مبادلة الديون مع الحكومة الايطالية  حيث تم تمويل وإنشاء 6 صوامع سعة الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 30 ألف طن بمحافظات المنيا والمنوفية و4 بمحافظة الشرقية ، لتحسين الطاقات التخزينية ولتخزين الأقماح والحفاظ عليها من الهدر.

وقال الوزير  إن ما يحدث الآن في مصر هو بناء حقيقي لمصر الجديدة سواء في البنية الأساسية والمناطق اللوجيستية وأماكن التخزين للسلع الإستراتيجية الهامة ، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات ، وذلك برؤية سياسية واضحة وخطة عمل ممنهجة وإرادة منفذه تستهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ اسماعيلية التجارة الداخلية التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية التموين بالشرقية الخدمات المقدمة للمواطن السلع التموينية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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