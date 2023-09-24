تكريم 50 من أسر شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات الحربية ببني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، احتفالية تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، التي نظمتها جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بالتعاون مع المحافظة، ضمن الاحتفال بالذكرى الـــ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة .

حضر الاحتفالية، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز مدير جمعية المحاربين القدماء، والعقيد أمجد محمد بهي الدين رئيس فرع الجمعية للفيوم وبني سويف، والشيخ على دياب مدير إدارة أوقاف بندر بني سويف، وقدمت الاحتفالية، التي أقيمت بديوان عام المحافظة، الإذاعية إيناس عبد العزيز

وفي كلمته رحب المحافظ بمدير جمعية المحاربين، مقدماً التهنئة للحاضرين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973 التي تعد أعظم انتصارات العسكرية المصرية ، معرباً عن تقديره وشكره العميق لرجال قواتنا المسلحة ،الذين يمثلون حصناً حصيناً وسداً منيعاً للوطن، فهم من وهبوا أنفسهم للدفاع عن كرامة ومقدرات وأمن واستقرار مصر، ويخوضون الآن معركة قوية ضد الإرهاب الغاشم.

ووجه تحية إعزاز وتقدير لاسر الشهداء الواجب بصفة عامة، ولأمهات الشهداء خاصة ، اللائى نجحن في تنشئة جيل محب لوطنه يفتديه بروحه ودمه، مؤكدا أن أهالى وأسر الشهداء لهم كل الفخر والعزة لما قدمه أبناؤهم وذووهم من تضحيات من أجل الوطن.

كما أكد محافظ بني سويف، أن جميع أجهزة المحافظة في خدمة أسر شهداء الواجب من أبنائنا أبطال القوات المسلحة والشرطة، والذين مهما فعلنا وقدمنا لن نوفي الشهداء حقهم، مشيراً إلى أهمية أن نستلهم من تضحياتهم روح الانتماء والولاء والعزيمة، وأن نسخر كل الهمم والطاقات، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها ويرعاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن حرصه و اعتزازه بالمشاركة في تكريم أسر أولئك الأبطال في كافة المناسبات الوطنية تقديرا وتخليدا لذكراهم بعد أن قدموا المثل والقدوة في الإنتماء والاعتزاز والدفاع عن تراب الوطن.

في المقابل أوضح اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز، مدير الجمعية، أن الاحتفال بأسر الشهداء ومصابي الحرب، بمثابة تكريم وإحياء للمبادئ السامية، والقيم النبيلة التى تأسست وترسخت عليها مبادي وقيم العسكرية المصرية، مؤكدا أن هذا الاحتفال يمثل قيمة كبيرة لحياة شعبنا الكريم، تعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل

وأعرب مدير الجمعية عن سعادته بزيارة بني سويف ، والتي لم تكن الأولى للمحافظة ، حيث سبق وزارها عام 2004 ، موضحاُ أنه خلال تلك السنوات تغيرت المحافظة إلى الأفضل وشهدت طفرة كبيرة في مستوى الخدمات والبنية التحتية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية في قطاعات الطرق والنقل والطاقة والتعليم والصحة ومياه الشرب والسياحة وغيرها من المشروعات ، وذلك بحانب التغيير الملموس الذي أحدثته مبادرة حياة كريمة لتوفير سبل العيش الكريمة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الاحتفالية الافتتاح بآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ صالح أبو القاسم ، والوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء ، وكلمة لمدير إدارة الأوقاف تحدث خلالها عن مكانة ومنزلة الشهداء الذين يظلون "رغم الشهادة" أحياء مخلدون في الآخرة عند ربهم يرزقون ، وفي الدنيا بعد مماتهم تظل سيرهم الطيبة وتضحياتهم الكبيرة محفورة وموجودة في ذاكرة الوطن وفي قلوب وعقول ووجدان بني وطنهم وأهليهم وذويهم، علاوة على مشاهدة فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد" من إعداد إدارة الشؤون المعنوية, تضمن الإشارة إلى بطولات وتضحيات أبطال قواتنا المسلحة في الحفاظ على مقدرات الوطن، وحماية التراب الوطني، والتضحيات التي قدموها على صعيد مواجهة قوى الإرهاب و الشر.

وفي ختام الاحتفالية كرم محافظ بني سويف ومدير الجمعية 50 من أسر الشهداء والمصابين، بواقع "15 من مصابي العمليات الحربية + 35 من أسر الشهداء القوات المسلحة"، بجانب تسليم بعض الهدايا المادية والعينية،فيما تم تبادل الدورع بين المحافظ ومدير الجمعية "وذلك أثناء استقبال المحافظ "بمكتبه" لمدير الجمعية قبيل التوجه لحضور فعاليات الاحتفالية بديوان عام المحافظة.