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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف تحصد المركز الثاني بأسبوع الشباب في دوري المعلومات

علوم الفضاء ببني
علوم الفضاء ببني سويف

 


 

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف فوز طلاب علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالمركز الثاني باسبوع شباب الجامعات علي مستوي الجامعات المصرية  فى دورى المعلومات النشاط العلمى،  والذي نظمته جامعة حلوان في الفترة من 8 إلى 14 من سبتمبر الجاري.

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ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطلبة الفائزين في فعاليات هذا الأسبوع، وتمثيلهم الجامعة بشكل مشرف، وظهورهم بمظهر متميز وأداء قوي، مؤكدًا على اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية  بمجالات الأنشطة المتنوعة فى اسبوع شباب الجامعات المصرية الذى يعد من أهم اللقاءات الشبابية التي تجمع الشباب على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية ويضم العديد من الأنشطة التي من شأنها اكتشاف المواهب المختلفة التي يمتلكها الطلاب وتنميتها.

وأعرب الدكتور أسامة شلبية، عن فخره واعتزازه بطلاب وطالبات الكلية الفائزين  وحصولهم علي الميداليات الفضية وهم: الطالبة جهاد مؤمن محمود الفرقة الرابعة، والطالبة سارة عيد صديق الفرقة الخامسة.

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