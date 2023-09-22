أطفال في عمر الزهور.. تكريم حفظة القرآن في بني سويف.. فيديو وصور

نظمت إدارة مسجد عمر بن عبدالعزيزببني سويف برئاسة المستشار أحمد عباس والمستشار محمد سيد يوسف احتفالية كبرى لتكريم 72 طفلا من حفظة القرآن الكريم، بحضور الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف والشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز والشيخ أحمد عبدالعال إمام وخطيب مسجد السيدة حورية وأعضاء مجلس إدارة المسجد .



بدأ الحفل بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم بالقراءات تلاها ابتهالات وتواشيح وفقرات دينية

وأعرب وكيل وزارة الأوقاف عن سعادته الغامرة بما رأه من إقبال الأطفال على كتاب الله تبارك وتعالى حفظا وفهما وتلاوة وتدبراً تحت مظلة الأوقاف وفي مساجدها، مؤكداً أن البرامج التثقيفية للأطفال وبرامج اكتشاف المواهب من أعظم السنن الحسنة التي سنها الوزير للحفاظ على النشئ واحتوائهم بالمساجد لإخراج جيل نافع لدينه ولوطنه.

وأكد وكيل الوزارة ، ضرورة أن تحرص الأسرة على تحفيظ الاطفال القرآن الكريم ، كما تحرص على تعليمهم المواد الدراسية المختلفة مشيرا إلى أن تعلم الاطفال للقرآن الكريم في سن مبكرة يمنحهم القدرة على التفوق والنطق السليم للغة العربية ويبعدهم عن الأفكار المتطرفة .



وقال إن التاريخ سيذكر لوزارة الأوقاف هذه الجهود العظيمة التي بذلت وتبذل لخدمة كتاب الله عز وجل ورعاية أهله الذين هم أهل الله وخاصته وجاء الحفل وسط حفاوة بالغة من أولياء أمور الحفظة الذين أعلنوا شكرهم لاهتمام وزارة الأوقاف برعاية الوزير للقرآن وأهله مؤكدين أن هذا الحراك الدعوي والقرآني والتثقيفي لم تشهده المساجد من قبل.

و تحدث الشيخ أحمد عبدالعال عن فضل القرآن الكريم وعلومه وتفسيره وأن تلاوته من أعظم الطاعات وأجل القربات وأشرف العبادات فهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم وهو شفيعنا يوم القيامة وتقدر منزلتنا بقدر قراءتنا و حفظنا لكتاب الله وأكد على ضرورة قراءة الأطفال للقرآن من الصغر وتعليمهم علومه وتفسيره فالقرآن هو دستور الحياة ومنه نتعلم أمور الدين من حسن الخلق ومعاملة الجيران وطاعة الوالدين وإعطاء كل ذى حق حقه والتعاون على البر والتقوى وحب الأوطان والعمل والرزق الحلال وكل ما يهم أمورنا اليومية.

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