عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. ضعف المياه في إهناسيا وناصر بدءا من غد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر ضعف المياه عن مركز ومدينة اهناسيا وقريتي دنديل والحمام بمركز ناصر شمال بني سويف ، لمدة ساعتين من 8 صباحاً حتى 10 صباحاً، وعلى مدار 3 أيام (السبت، الأحد والاثنين 23،24،25 سبتمبر الجاري)، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية اللازمة بمحطة مياه المعصرة القديمة بمركز اهناسيا.

رئيس جامعة بني سويف عن زيادة المصروفات: الطلاب يتمتعون بتأمين صحي

بني سويف.. تسريع إجراءات البدء في إنشاء كوبري أشمنت على ترعة الإبراهيمية


وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف  المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، فإنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

الشرب والصرف الصحى تقديم الخدمة ترعة الإبراهيمية سيارات مياه شرب نقية شركة مياه الشرب والصرف الصح شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف محطة مياه مصروفات الطلاب لصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف ياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال 6 أيام| تفاصيل

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

لو مرتبك 3750.. بشرى سارة للموظفين بعد قرارات الرئيس

زيادة المعاشات والمرتبات والتصالح بمخالفات البناء.. بشائر الخير للمصريين في أكتوبر

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

قافلة تنموية جديدة من جامعة المنيا لقرية "صندفا" بمركز بني مزار

ترشيحاتنا

مؤشرات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ومفاجأة بكلية الهندسة

إسماعيل باكيا: مراتي فتحت دماغي بفازة وكنت بستحمل عشان ابني

طائرات عسكرية وناقلات جنود بجزيرة ياس الإماراتية ووزارة الدفاع تحذر ..ماذا يحدث؟

أبو صدام يناشد السيسي بالاستجابة لطلب الفلاحين العاجل

قلق في الريدز بسبب اتحاد جدة | ظهور لافت لـ محمد صلاح

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه فورا| 4 علامات أولية تكشف الإصابة بـ الخرف

لو عاوزة تعرفي جنس الجنين.. أعراض الحمل بولد

أبراج تواجه دائما تحديات في الحب.. هل أنت منهم؟

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات الملكة رانيا في أمريكا| شاهد

فيديو

انتو هاتعيطوا .. حرب شوارع بين الزمالك وبيراميدز لهذا السبب / فيديوجراف

بداية حرب.. 20 طائرة تحلق في سماء تايوان و7 سفن حربية في إقليمها

50 مليون دولار.. تفاصيل رفض الزمالك لعرض الفيفا المغري/ فيديو جراف

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ