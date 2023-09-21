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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. تسريع إجراءات البدء في إنشاء كوبري أشمنت على ترعة الإبراهيمية

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، اجتماعاً لبحث الآليات والإجراءات اللازمة لتسريع البدء في أعمال إنشاء  كوبري اشمنت على ترعة الإبراهيمية بمركز ناصر، وذلك بحضور  مسؤولى  الجهات المعنية من الوحدة المحلية و الري وجهاز التعمير  والمكتب الفني بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع  نافش السكرتير العام المساعد تقرير إدارة التوسع الأفقي،بشأن مراجعة واعتماد  الرسومات الإنشائية  للكوبري ، والاحتياجات المطلوبة  للبدء في الأعمال، موجها رئيس الوحدة المحلية بالتنسيق مع مسؤولى جهاز التعمير لاستيفاء المستدنات المطلوبة ، لسرعة البدء في تنفيذ الكوبري ، الذي يمثل أهمية قصوى  لحركة المواطنين والتنقل ،خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد .

 

حضر الاجتماع: على يوسف رئيس الوحدة المحلية ، المهندس  أحمد ابراهيم مدير عام ادارة التوسع الأفقى ومشروعات الرى ، المهندس محسن محفوظ مدير مشروع حياة كريمة - جهاز التعمير ، المهندس محسن أیمن  استشارى المشروع ، محمد عبد اللطيف مدير  التخطيط والمتابعة بالمحافظة ، المهندسة زينب زكريا محمد المكتب الفني بالديوان العام

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