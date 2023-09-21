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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة بني سويف عن زيادة المصروفات: الطلاب يتمتعون بتأمين صحي

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن هناك بعض الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، ليس لديهم أوراق تثبت التحاقهم بالجامعات في الخارج، وبعض الطلاب التحقوا بكليات غير معتمدة، وتم خضوعهم لامتحانات تحديد مستوى وسيتم قيدهم في المرحلة الدراسية الأولى أو الثانية على حسب نتيجة الاختبار.

وأضاف منصور حسن في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن جامعة بني سويف تشهد اقبالا كبير وكثافة من الطلاب للالتحاق بها نظرا لسمعتها الطيبة التي تتمتع بها على مستوى الجمهورية.

وعن زيادة المصروفات الدراسية قال رئيس جامعة بني سويف، إنه بناء على دراسة جدوى تم زيادة المصروفات إلى 110 آلاف للمرحلة الثانية ولا توجد أي زيادة على طلاب المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن الطلاب يتمتعون بتأمين صحي".
 

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