تحذير عاجل من الرئيس الأمريكي بشأن الإغلاق الحكومي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن جميع سكان الولايات المتحدة سيدفعون الثمن إذا سمح أعضاء الحزب الجمهوري للحكومة الأمريكية بإغلاق أبوابها.

وكشف بايدن، في كلمة ألقاها أمام مؤسسة “تجمع السود” بالكونجرس، تم بثها على قناة البيت الأبيض على يوتيوب: ”قبل بضعة أشهر فقط، وبعد مفاوضات مطولة بيني وبين رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، تم الاتفاق على مستوى من الإنفاق الحكومي يضمن أولويات البلاد في السياسة الداخلية والأمن القومي”.

وأضاف: “في الوقت نفسه خفض العجز بمقدار تريليون دولار على مدى العقد المقبل.. والآن هناك مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا يريدون الالتزام بشروط الاتفاق، وسيضطر الجميع في أمريكا إلى دفع ثمن ذلك".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن “الإغلاق الحكومي سيؤثر على كل شيء بدءًا من الأمن الغذائي وحتى أبحاث السرطان”.

وأضاف بايدن: "حان الوقت ليقوم الجمهوريون بالمهمة التي انتخبوا للقيام بها في أمريكا".