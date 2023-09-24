زلة لسان جديدة يقع فيها بايدن.. وهكذا دافعت عنه متحدثة البيت الأبيض

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة، أثارت عليه المنتقدين الذين يرون أنه بات لا يصلح لولاية جديدة بسبب تقدمه في العمر، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وحدثت زلة اللسان بعدما كرر بايدن حديثه أمام الجماهير مرتين متتاليتين.

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس جو بايدن كان "يتحدث من قلبه" عندما كرر القصة نفسها مرتين في حفل لجمع التبرعات ليلة الأربعاء في مدينة نيويورك.

وتحدث بايدن عن كيف ألهمه تجمع العنصريين البيض، ورد فعل الرئيس السابق دونالد ترامب عليه للترشح للبيت الأبيض في دورة 2020، ثم أعاد سرد الحديث ذاته بعد دقيقتين فقط.

وقالت بيير ضاحكة: "أحيانا أعيد التحدث وأعيد سرد القصة، أعتقد أنه من المهم أن نلاحظ أن الرئيس كان يتحدث، كما قلت في حملة لجمع التبرعات، وكان يتحدث من قلبه".

وذكر بايدن: "يبدو أن كثرا يركزون على سنّي. أنا أفهم ذلك، صدقوني، أعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر".