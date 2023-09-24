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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إرهاق شديد.. اعترافات صادمة من جنود الجيش الأوكراني عن الحرب

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأن الجيش الأوكراني بدأ يفقد حماسه تدريجيًا، ويتحدث بشكل علني بشكل متزايد عن الإرهاق ونقص الجنود.

وأوضحت  “بلومبرج” ، أن “النشوة التي كان من الممكن أن أشعر بها عندما زرت كييف قبل عام تلاشت إلى حد كبير، مما أفسح المجال للإرهاق الشديد”.

وأضافت: “الجنود العائدون من الخطوط الأمامية متعبون ويعترفون بذلك علانية.. وكان منهم أكثر مما يمكنهم تحقيقه".

وشددت على أنه لا توجد أسلحة حديثة يمكنها التعويض بشكل كامل عن نقص الخبرة لدى القوات نفسها.

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وأكدت أن “المشكلة الرئيسية هي أن القوات الضعيفة نسبياً والتي لا تتمتع بتفوق جوي تتقدم نحو مواقع روسية محصنة جيداً”.

الجيش الأوكراني أوكرانيا روسيا

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