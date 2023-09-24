إرهاق شديد.. اعترافات صادمة من جنود الجيش الأوكراني عن الحرب

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأن الجيش الأوكراني بدأ يفقد حماسه تدريجيًا، ويتحدث بشكل علني بشكل متزايد عن الإرهاق ونقص الجنود.

وأوضحت “بلومبرج” ، أن “النشوة التي كان من الممكن أن أشعر بها عندما زرت كييف قبل عام تلاشت إلى حد كبير، مما أفسح المجال للإرهاق الشديد”.

وأضافت: “الجنود العائدون من الخطوط الأمامية متعبون ويعترفون بذلك علانية.. وكان منهم أكثر مما يمكنهم تحقيقه".

وشددت على أنه لا توجد أسلحة حديثة يمكنها التعويض بشكل كامل عن نقص الخبرة لدى القوات نفسها.

وأكدت أن “المشكلة الرئيسية هي أن القوات الضعيفة نسبياً والتي لا تتمتع بتفوق جوي تتقدم نحو مواقع روسية محصنة جيداً”.