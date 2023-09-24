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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب خدعته.. الجيش الأوكراني يستعد للإطاحة بـ زيلينسكي من منصبه

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد يواجه انقلابًا عسكريًا من الجيش الأوكراني، بعد أن تعرض للخداع من قبل الحكومة.

وأضاف ريتر، أنه "يمكن للضباط والجنرالات من الرتب المتوسطة الأوكرانية الإطاحة بـ زيلينسكي... ويمكنهم بدء انقلاب وإزالة الشخص الذي يعتبرونه التهديد الأول لأمنهم القومي”.

وشدد على أن الجيش الأوكراني يشعر بخيبة أمل بسبب الخسائر التي لا يمكن تعويضها في صفوفه، بسبب سياسة زيلينسكي.

وأضاف ريتر، أنه “إذا لم ينفذ الجيش انقلابا، فإن المقربين من الزعيم الأوكراني، الذين لم يعودوا يرون فيه أي فائدة، قد يفعلون ذلك.

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وقال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، إن "هذا هو مصير الحكومة الفاسدة في أوكرانيا".

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