أوكرانيا تلحق خسائر فادحة بروسيا في باخموت

في معركة شرسة تدور على أطراف بخموت، التي احتلتها روسيا في مايو، ألحقت المدفعية الثقيلة الأوكرانية خسائر كبيرة بالخطوط الروسية، حسبما ذكرت “رويترز.

وأشاد الجنود الأوكرانيون بمدافع 155 ملم التي تزودهم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي.

وقال قائد الوحدة أولكسندر إن قوات أوكرانيا “تعتمد كثيرا” على المدفعية الثقيلة، بما في ذلك مدفع كراب المصنوع في بولندا ومدفع M109 ذاتي الدفع المصنوع في الولايات المتحدة.

وأضاف “حتى مدفع واحد يمكن أن يغير الوضع تماما. يمكن إيقاف هجوم بمدفع واحد من هذا النوع”.

وتابع “الشيء الرئيسي هو التصويب حيث يلزم. إنهم (الروس) يكرهون معداتنا. هذا ما نستخلصه من تسجيلاتنا. نسمع أننا نستمر في إلحاق جحيم بهم وهم يتساءلون كم لدينا من الذخيرة”.

ووصف أولكسندر كليششيفكا - قرية على المرتفعات جنوب مدينة باخموت المدمرة - بأنها “أحد الأماكن التي كانوا “الروس” يتشبثون بها”. وقال “سنرى ما هو التالي. سنطور نجاحاتنا”.

وقد وصف قادة أوكرانيون احتلال كليششيفكا وأندريفكا المجاورة بأنه خطوات نحو استعادة بخموت، التي سقطت في أيدي الروس بعد شهور من أشد المعارك في الحرب.

وكانت هذه المكاسب من أبرز ما حققته أوكرانيا في هجومها المضاد، الذي بدأ في يونيو وصار يجد صعوبة في اختراق خطوط روسية محصَّنة.

ورحَّب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين بالتقدُّمات ورفضوا انتقادات في الغرب بأن هجومهم المضاد يسير ببطء شديد