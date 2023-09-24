عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تلحق خسائر فادحة بروسيا في باخموت

صدى البلد

في معركة شرسة تدور على أطراف بخموت، التي احتلتها روسيا في مايو، ألحقت المدفعية الثقيلة الأوكرانية خسائر كبيرة بالخطوط الروسية، حسبما ذكرت “رويترز.

وأشاد الجنود الأوكرانيون بمدافع 155 ملم التي تزودهم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي.

وقال قائد الوحدة أولكسندر إن قوات أوكرانيا “تعتمد كثيرا” على المدفعية الثقيلة، بما في ذلك مدفع كراب المصنوع في بولندا ومدفع M109 ذاتي الدفع المصنوع في الولايات المتحدة. 

وأضاف “حتى مدفع واحد يمكن أن يغير الوضع تماما. يمكن إيقاف هجوم بمدفع واحد من هذا النوع”.

وتابع “الشيء الرئيسي هو التصويب حيث يلزم. إنهم (الروس) يكرهون معداتنا. هذا ما نستخلصه من تسجيلاتنا. نسمع أننا نستمر في إلحاق جحيم بهم وهم يتساءلون كم لدينا من الذخيرة”.

ووصف أولكسندر كليششيفكا - قرية على المرتفعات جنوب مدينة باخموت المدمرة - بأنها “أحد الأماكن التي كانوا “الروس” يتشبثون بها”. وقال “سنرى ما هو التالي. سنطور نجاحاتنا”.

وقد وصف قادة أوكرانيون احتلال كليششيفكا وأندريفكا المجاورة بأنه خطوات نحو استعادة بخموت، التي سقطت في أيدي الروس بعد شهور من أشد المعارك في الحرب.

وكانت هذه المكاسب من أبرز ما حققته أوكرانيا في هجومها المضاد، الذي بدأ في يونيو وصار يجد صعوبة في اختراق خطوط روسية محصَّنة.

ورحَّب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين بالتقدُّمات ورفضوا انتقادات في الغرب بأن هجومهم المضاد يسير ببطء شديد

حلف شمال الأطلسي هجومها المضاد أوكرانيا المدفعية الثقيلة الخطوط الروسية الجنود الأوكرانيون زيلينسكي باخموت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته حول غزة بكتيبة إضافية

276 ألف جنيه.. حيثيات الحكم في قضية التهرب من الضرائب

الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة اليوم

الإمارات بجانب الشعب اليمني وتستعد بقوة لـCop28.. أبرز تصريحات بن زايد بالأمم المتحدة

تأجيل دعوى استبعاد مرشح من انتخابات نادى الزمالك إلى 1 أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي يكشف سبب اعتقال 8 طلاب فلسطينيين من جامعة بيرزيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

شاهد.. طبيبة بيطرية تنشر شكل لحم الحمير بعد السلق

جمبسوت لافت.. بشرى تستعرض جمالها بجلسة تصوير جديدة| شاهد

أغرب هدف في تاريخ رونالدو.. لم يشاهده أحد والجميع يبحث عنه

فيديو

دموع الأب.. مروة صبري: ياسمين صبري ووالدها متخانقين مع بعض.. فيديو

بدر استعاد رجولته وشال صدره.. إعلامي إماراتي يثير ضجة بإعلان توبته.. فيديوجراف

انخفاض أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد 3500 سنة.. التوصل إلى عطر الخلود الفرعوني المستخدم في التحنيط.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ