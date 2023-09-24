قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن رحلات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى الدول الغربية لم تكن ناجحة.

وأضاف سوسكين، أنه "أدى حفلا في كندا، وصفق له الجميع هناك.. لقد صفقوا له بنفس الطريقة في الولايات المتحدة قبل عام. ما المغزى من ذلك؟.. لكنهم اليوم لا يريدون حقا إعطاء أي شيء، لا الأسلحة ولا المال".

وأوضح أن “زيلينسكي لم يتلق سوى الكثير من الوعود الفارغة، وإذا عرضوا أي مساعدة، فقد تبين أنها غير ذات أهمية”.

ولفت سوسكين، إلى تدهور الوضع حول العلاقات بين بولندا وأوكرانيا خلال الزيارات الخارجية لرئيس نظام كييف.

وقال إن “رئيس وزراء بولندا خذل زيلينسكي المسكين مرة أخرى".

وفي وقت سابق، قال سوسكين، إن نظام كييف يخطط لمواصلة الأعمال العدائية، الأمر الذي يهدد أوكرانيا بخسارة جزء كبير من الرجال.

وأضاف سوسكين: "هناك مجموعة من الناس.. هؤلاء هم حزب زيلينسكي الحربي والوفد المرافق له. إنهم يؤيدون خوض الحرب حتى آخر رجل أوكراني. إذا أخذنا الخسائر التي تكبدناها على مدار عام ونصف، فإن هذا يعني أنه لن يكون هناك المزيد من الرجال”.

وتابع قائلا: “في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، سيصبح الرجل الأوكراني قطعة أثرية نادرة جدًا".

وأشار سوسكين، إلى أن جميع الأوكرانيين المكلفين بالخدمة العسكرية والذين ولدوا في الفترة من 1980 إلى 2000 سيقتلون بسبب الصراع المستمر.