قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن دفع 1.5 مليار يورو لأوكرانيا تحريض على الحرب والفساد.

وكتب فيليبو، عبر منصة “إكس”، "هذا يعني أن فرنسا دفعت 300 مليون منهم لصالح نظام زيلينسكي! وهكذا كل شهر منذ يناير من العام الماضي! خراب كامل من أجل التحريض على الحرب والفساد!".

ووصف فيليبو، مثل هذا الإجراء بأنه "جنون"، مطالباً بوقف الدعم المالي لـ أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يحاول ابتزاز أوروبا باللاجئين الأوكرانيين.

وكتب فيليبو، عبر منصة “إكس” تعليقا على تهديدات زيلينسكي لدول الاتحاد الأوروبي: "تهديدات إرهابية؟!".