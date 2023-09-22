روسيا تدمر مسيّرتين لـ كييف حاولتا مهاجمة أهداف بـ موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة ،إحباط محاولتين لنظام كييف مهاجمة الأراضي الروسية باستخدام طائرتين مسيّرتين.

وقامت القوات الروسية بتدمير منظومات الدفاع الجوي الروسية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك.



وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، حيث رصدتها منظومات الدفاع الجوي ودمرتها فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 490 جنديا خلال اليوم الماضي.

وأضافت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت دبابتين من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع على محور كوبيانسك.