قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق، ميكولا أزاروف، إن الصراع في أوكرانيا هو الشيء الوحيد الذي يحافظ على قوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وكان مفيدًا له منذ البداية.

وكتب أزاروف، عبر “تليجرام”: "النزاع المسلح هو الشيء الوحيد الذي يحافظ على سلطة زيلينسكي.. لقد كان مفيدًا له منذ اليوم الأول وحتى اليوم. تذكر، في كل عام من رئاسته انخفض تصنيف زيلينسكي، وكانت هناك مشاكل في الاقتصاد، وبالطبع، فساد رهيب وفضائح”.

وأضاف: "وبعد أسبوع من بدء الصراع أصبح بطلا… وبعد مرور عام، فرض سيطرته على وسائل الإعلام وحظر المعارضة".

وأوضح أنه “بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا سيصوت الناس لأي شخص غيره”.

وفي وقت سابق، أفاد الصحفي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، نقلاً عن مصادر استخباراتية، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يصر على مواصلة الصراع مع روسيا، ولا يوجد حديث في كييف وواشنطن عن مفاوضات أو وقف لإطلاق النار.