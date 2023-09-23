لافروف: صيغة «زيلينسكي» للسلام غير قابلة للتطبيق.. وأزمة أوروبا الأمنية مازالت قائمة

الجميع يعلم ذلك

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غير قابلة للتطبيق على الإطلاق، والجميع يعلم ذلك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لـ لافروف الذي انطلق على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال لافروف إن الأزمة الأمنية التي تواجهها أوروبا لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن خطف روسيا للأطفال في أوكرانيا كانت مفاجئة ولا تستند إلى أدلة.

ودعا الأمم المتحدة إلى أن تعمل بدون تحيز وبشكل حيادي.