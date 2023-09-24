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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها.. كيف اكتشفها الطلاب

مصير معلمة أمريكية
مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها

في واقعة صادمة من نوعها، أصبحت معلمة أمريكية من ولاية إنديانا متهمة بـ “حيازة مخدرات داخل شعرها" بعد أن اكتشفها الطلاب أثناء حفلة عائلية بالمدرسة. 

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على المعلمة سارة جين دنكان وأودعتها في سجن مقاطعة فاندربيرج بعد وورد بلاغ بحيازتها مخدرات داخل “ربطة شعرها”. 

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “نيوزويك” الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، كان المعلمة حاضرة للحفلة مع “ابنتها” ثم اكتشف الأمر عندما خلعت رابطة الشعر “ذات اللون أزرق” لإلتقاط صورة بشعر منسدل مع طالبين. 

مخدرات

وقالا الطالبين في تحقيقات الشرطة إنهما لاحظا أن ربطة شعر المعلمة كانت أثقل من التقليدية فشرعا في فتحها حيث عثرا على قارورة زجاجية ذات مادة بيضاء وأدوات أخرى. 

وأضافا أنهما شكا في كون المادة “مخدرة” فقاما على إثر ذلك بإبلاغ مدرسة آخر ومن ثم مدير المدرسة ونائبه.


وفي استجابة مباشرة، تم استدعاء شرطة إيفانسفيل إلى المدرسة حيث تم إجراء اختبار ميداني للمسحوق الأبيض وكانت النتيجة إيجابية، ويوقمون حاليا على إجراء باقى الاختبارات لها. 

وأشار عمال النظافة إلى أنه خلال الحدث كانت دنكان تبحث بشدة عن نوع من ربطات الشعر. 

 المعلمة الأمريكية سارة جين دنكان

من جانبها، أكدت الملعمة الأمريكية أنها قامت بالفعل بإزالة ربطة شعر لالتقاط صورة، لكنها ادعت أنها كانت ربطة شعر مختلفة.

وذكرت الإفادة الخطية أيضا أن دنكان ادعت أن ربطة الشعر التي كانت تبحث عنها تخص ابنتها، وأنها عثرت عليها لاحقا في السيارة.

ونتيجة لإلقاء القبض عليها، طُردت دنكان من المدرسة ثم إطلاق سراحها بكفالة نقدية بقيمة 1000 دولار ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 26 سبتمبر.

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