10 كيلو بانجو .. القبض على تاجر مخدرات بالأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين - بندقية آلية - طلقات نارية) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الغير مشروع . ▪

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.