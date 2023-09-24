جمعية أصحاب البصيرة بسيناء تحتفل باليوم العالمي للغة الإشارة

نظمت جمعية الإنسان للتنمية ( فريق أصحاب البصيرة ) محافظة شمال سيناء ، يوم مميز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وإشراف علي غيط وكيل وزارة التضامن بمقر مركز شباب العريش .



وبدأ الاحتفال بكلمة من خالد شرهان منسق فريق أصحاب البصيرة والذي عرف الحضور باليوم العالمي للغة الإشارة وأسباب الاحتفال به .

وقدم مواهب فريق أصحاب البصيرة فقرات وأناشيد وشعر وغناء بلغة الإشارة لبعض الأغاني الوطنية، وتم تنظيم مسابقة ثقافية عن بعض المعلومات عن لغة الإشارة ، كما تم تدريب المكفوفين على بعض اشارات الصم .

وقد تم تكريم عدد (5) من أعضاء جمعية الصم بشمال سيناء والتي لهم دور في العمل الاجتماعي .

أكد أن ايهاب بيتا وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، يتيح ويدعم كل أنشطة أصحاب الهمم وبخاصة أصحاب البصيرة، وللدور الوطني لهذا الفريق الذي يشارك في العديد من الأنشطة الابداعية في مختلف المجالات للتعبير عن هويتهم وقدرتهم علي مشاركة المجتمع المحلي وابرار مهارتهم في مجال العمل. .

الدمج الاجتماعي:

وأكد د أحمد عزمي منسق فريق الصم بأن التعاون مع فريق أصحاب البصيرة له طابع الدمج الاجتماعي بين الانواع المختلفة من ذوي الهمم.

وقدم أعضاء فريق أصحاب البصيرة الهدايا وشهادات التقدير للصم وفي نهاية اللقاء تم تنفيذ تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر بلغة الإشارة من المكفوفين وضعاف البصر والصم وضعاف السمع والمتطوعين والحضور .

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