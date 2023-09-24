محافظ شمال سيناء: المرأة المصرية شريك أساسي في التنمية والبناء

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المرأة المصرية شريك أساسي في عمليات التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد المحافظ خلال استقبال أعضاء المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، في حضور احسان داود غالي، مقرر فرع المجلس القومي بالمحافظة، سهام عز الدين، عضو الأمانة العامة ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، داليا حمدي ومحمود بدوي أعضاء الأمانة العامة للمجلس، على أن المرأة المصرية مثال يحتذي به في العطاء والتضحية من أجل أسرتها ومن أجل وطنها مصر.
وأضاف المحافظ، أن المرأة السيناوية لعبت دورًا كبيرًا في الحياة السياسية والاجتماعية في شمال سيناء، وكان لها دور وطني كبير في مختلف العصور وخاصة في العصر الحديث. أشار المحافظ إلي تخصيص قطعة أرض في العريش بالتنسيق مع الإدارة الهندسية في مجلس مدينة العريش لبناء مقر جديد لفرع المجلس القومي للمرأة في شمال سيناء.
من جانبها أكدت سهام عز الدين عضو الأمانة العامة بالمجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية في مختلف المحافظات المصرية لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل وصياغة ماضي وحاضر مستقبل مصر، لافته إلي أنها تعيش أزهي عصورها بعد تحقيقها عدد من المكتسبات بفضل توجيهات الرئيس.
وأشارت إحسان داود غالي، مقرر فرع المجلس القومي بشمال سيناء، إلى دعم محافظ شمال سيناء للمرأة السيناوية وتمكينها وتحقيق تكافؤ الفرص لها لشغلها مناصب قيادية بالمحافظة.
ولفتت غالي إلي مشاركة المجلس القومي عدد من الجهات لمكافحة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله وإطلاق مظلة حماية المرأة وتمكينها سياسيًا واجتماعيًا واقتصادية، مطالبة بتخصيص مشغل لتدريب السيدات علي ان يكون في حي أبي صقل أو حي الكرامة