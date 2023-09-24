الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ مسابقة للسباحة 50 متر حرة باستاد العريش

نفذت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء ، مسابقة للسباحة بحمام السباحة الأوليمبي باستاد العريش الرياضي، و ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، والدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء.

و قال الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة بالمحافظة، إنه أقيمت مسابقة للسباحة مسافة 50 متر حرة في المرحلة العمرية من مواليد عام 2005 / 2006 / 2007 / 2008 ).



حيث فاز بالمركز الأول اللاعب يوسف إيهاب أحمد، و بالمركز الثاني اللاعب أحمد عزمي السيد التابع لهيئة نادي العريش الرياضي ، كما فاز بالمركز الثالث اللاعب عز الدين أيمن عيد خليل من مركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش.



العريش الرياضي:

في المرحلة العمرية من مواليد ( 2009 / 2010 / 2011 )، فاز بالمركز الأول اللاعب مهند حامد محمد ، والمركز الثالث زياد احمد محمد و التابع لهيئة نادي العريش الرياضي .

وفاز بالمركز الثاني اللاعب إسماعيل حجاج فايز التابع لهيئة مركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش .

