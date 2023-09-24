مباحث تموين سيناء: ضبط سيارة تبيع منتجات لحوم مجهولة المصدر

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو لسيارة نصف نقل تبيع منتجات لحوم مجهولة المصدر، داخل الأحياء بمدينة العريش محافظة شمال سيناء..حيث تم اخطار الأجهزة المعنية بالمحافظة لفحص المنتجات التي يتم بيعها للمواطنين، واتخاذ اللازم .

صرح بذلك د.عمر عبد الفتاح محمد مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري شمال سيناء.

ضبط السيارة :

وتبين أن السيارة لا تتبع أي مبادرة أو أي جهة داخل المحافظة، وتم ضبط السيارة بمعرفة قسم مباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة.

وبفحص المنتجات التي يتم بيتها تبين الآتي:



-وجود لحوم مفرومة عبارة عن جلد فراخ وشغت واوتار وكمية دهون كبيرة، مع إضافة صبغة لزوم اللون الأحمر .



- اكياس قطع بانيه وليست لها علاقة بالفراخ انما هي عبارة عن عجينة من الدقيق الفاسد والنشا ودقيق البسبوسة المنتهي وشوية توابل .





- برجر عبارة عن خليط من الدقيق والنشا وبعض الجلود وقطع بلاستيك صغيرة حمراء وصبغة طبعا وبمجرد ملامسة الماء كل المكونات دابت كما في الصورة .



- أصابع كفتة نفس مكونات البرجر.

- قطع لحوم مستورد هندي جاموسي كبيرة

في السن ومكتوب علي التكت انها جاموسي فقط بدون تحديد انها مستورد او محلي لايهام المستهلك بانها بلدي .

_ أوراك دجاج متغيرة في اللون وانسجتها مهترئة نتيجة انها قديمة وتم اعادة تجميدها .



- كبدة مستوردة غامقة جدا في اللون وفي قاع الكيس دم متجمد وده بيدل علي انها تم اعادة تجميدها اكتر من مرة .



وتم التحفظ علي الكميات لحين قرار الجهات المختصة وتم العرض علي النيابة المختصة .





