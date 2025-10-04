مصر تشارك في بطولة العالم للناشئين للشطرنج في ألبانيا بـ 7 لاعبين

يبدأ المنتخب المصري للشطرنج المشاركة في بطولة العالم للناشئين 2025 المقامة في دولة ألبانيا خلال الفترة من 3 إلى 16 أكتوبر الجاري بمشاركة 7 لاعبين ولاعبات.

يشارك منتخب مصر للناشئين تحت 14-16-18 سنة في بطولة العالم للناشئين كل من ديفيد جورج تحت 14 سنة وفريد تامر وجيه تحت 16 سنة وحامد وفا وأحمد قنديل تحت 18 سنة وجنوي محمد زكي وجوي روماني تحت 16 سنة وديما تحت 18 سنة.

وأعرب اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، عن فخره بمشاركة المنتخب في هذه البطولة العالمية، مؤكدًا أن الاتحاد يضع ملف الناشئين على رأس أولوياته.

قال رئيس الاتحاد المصري للشطرنج إن مشاركة مصر في هذه البطولة العالمية تأتي في إطار خطة الاتحاد لتطوير قاعدة الناشئين، ورفع مستوى الاحتكاك الدولي لديهم من أجل إعداد جيل قادر على المنافسة في المحافل الكبرى، مؤكدا على تمام الثقة في قدرات اللاعبين، وقد بذلنا مجهودا كبيرا لتوفير أفضل ظروف الإعداد رغم التحديات.

واختتم مختار عمارة تصريحاته قائلا إن الاهتمام بالمواهب هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل اللعبة، ونحن فخورون بتمثيلنا في هذه البطولة ونأمل أن نعود بنتائج إيجابية تعكس مكانة الشطرنج المصري عربيا وإفريقيا ودوليا.

يقود البعثة الدكتور أشرف عبدالحليم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للشطرنج، وكابتن فرج عمر مدير فني ناشئين وكابتن محمد عزت مدير فني ناشئات.

يرافق البعثة جورج سمير نائب رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج على نفقته الشخصية، كما يتواجد أيضا تامر وجيه رئيس لجنة أولياء الأمور على نفقته الشخصية.