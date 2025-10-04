قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار سارة خليفة داخل قفص الاتهام.. تفاصيل
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تشارك في بطولة العالم للناشئين للشطرنج في ألبانيا بـ 7 لاعبين

بطولة العالم للشطرنج
بطولة العالم للشطرنج
إسلام مقلد

يبدأ المنتخب المصري للشطرنج المشاركة في بطولة العالم للناشئين 2025 المقامة في دولة ألبانيا خلال الفترة من 3 إلى 16 أكتوبر الجاري بمشاركة 7 لاعبين ولاعبات.

يشارك منتخب مصر للناشئين تحت 14-16-18 سنة في بطولة العالم للناشئين كل من ديفيد جورج تحت 14 سنة وفريد تامر وجيه تحت 16 سنة وحامد وفا وأحمد قنديل تحت 18 سنة وجنوي محمد زكي وجوي روماني تحت 16 سنة وديما تحت 18 سنة.

وأعرب اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، عن فخره بمشاركة المنتخب في هذه البطولة العالمية، مؤكدًا أن الاتحاد يضع ملف الناشئين على رأس أولوياته.

قال رئيس الاتحاد المصري للشطرنج إن مشاركة مصر في هذه البطولة العالمية تأتي في إطار خطة الاتحاد لتطوير قاعدة الناشئين، ورفع مستوى الاحتكاك الدولي لديهم من أجل إعداد جيل قادر على المنافسة في المحافل الكبرى، مؤكدا على تمام الثقة في قدرات اللاعبين، وقد بذلنا مجهودا كبيرا لتوفير أفضل ظروف الإعداد رغم التحديات.

واختتم مختار عمارة تصريحاته قائلا إن الاهتمام بالمواهب هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل اللعبة، ونحن فخورون بتمثيلنا في هذه البطولة ونأمل أن نعود بنتائج إيجابية تعكس مكانة الشطرنج المصري عربيا وإفريقيا ودوليا.

يقود البعثة الدكتور أشرف عبدالحليم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للشطرنج، وكابتن فرج عمر مدير فني ناشئين وكابتن محمد عزت مدير فني ناشئات.

يرافق البعثة جورج سمير نائب رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج على نفقته الشخصية، كما يتواجد أيضا تامر وجيه رئيس لجنة أولياء الأمور على نفقته الشخصية.

المنتخب المصري للشطرنج بطولة العالم للناشئين 2025 بطولة العالم للناشئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم السبت 4-10-2025

ترشيحاتنا

سارة خليفة

تأجيل محاكمة سارة خليفة في صناعة المخدرات

الوطنية للانتخابات

بدوي: إجراء انتخابات النواب بعد أقل من شهر من استحقاق الشيوخ يؤكد قوة الشعب قي مواجهة حملات التشويه

سارة خليفة

خرجوني علي ذمة القضية.. متهم في قضية تصنيع المخدرات : عندي 66 سنة و مريض

بالصور

الصين تهدد بسحب التراخيص من شركات السيارات .. لهذا السبب ‏

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

نشرة المرأة والمنوعات | الزيت المعاد استخدامه يهدد صحتك.. أضرار خطيرة تحدث لأطفالك عند شرب الشاي والقهوة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام

فيات
فيات
فيات

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟ وهل له شكل معين؟

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد