مينا ماهر يوجه رسالة دعم لربيع: “فرصتك جت"

نشر الإعلامي مينا ماهر منشورًا جديدًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وجه من خلاله رسالة دعم وتحفيز للاعب الزمالك أحمد ربيع.

وكتب مينا ماهر: «فرصتك جت يا ربيع ».

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة غزل المحلة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايج

خط الوسط: أحمد ربيع ـ أحمد حمدي - ناصر ماهر

خط الهجوم: أحمد شريف - خوان بييزرا - عمرو ناصر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد فتوح وبارون أوشينج و نبيل عماد دونجا وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.