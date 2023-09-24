خبير: اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار بمصر دليل على قوتها الاقتصادية وتأثيرها بالمنطقة

عقب الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على انطلاق اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في جمهورية مصر العربية، غدا، وذلك لأول مرة في إفريقيا.

وأضاف "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن اجتماعات البنك الآسيوي غدا في مدينة شرم الشيخ لأول مرة في إفريقيا، تدل على قوة مصر الاقتصادية وتأثيرها على المنطقة، مشيرا إلى أن انضمام مصر لمجموعة بريكس في الفترة الماضية؛ أعطى انطباعا للعالم أجمع بقوة مصر.

ونوه الدكتور مصطفى بدرة، بأن أعلام 106 من الدول، ترفرف بمدينة شرم الشيخ لتعكس واقعاً اقتصاديا جديداً يرتكز علي الترابط القارى.