مصطفى بدرة: “موديز” خفضت تصنيف 10 بنوك أمريكية

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الإقتصادي، أن العالم يواجه أزمة مالية، بداية من الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع نسبة التضخم العالمية.

قال مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية اقتربت من 9%، ويعد من أعلى النسب العالمية في العالم، مما كان له سبب في التأثير على الإستثمارات الأمريكية.

بوضع سيئ

وتابع الخبير الإقتصادي، أن وكالة “موديز”، خفضت تصنيف 10 بنوك أمريكية ، كما أنه حذرت الوكالة من تخفيضات أخرى قد تحدث، مؤكدا أن الوضع الإقتصادي الأمريكي بوضع سيئ وقد يستمر لسنوات أخرى.