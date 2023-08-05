خبير اقتصادي: يجب الإسراع في فتح الأسواق نصف الجملة لضبط أسعار السلع

أكد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن هناك أزمة اقتصادية عالمية وارتفاع في الأسعار عالميا ومحليا.

وقال بدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا توجد رقابة كاملة على الأسعار في الأسواق والبعض يقوم برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه".

وأضاف :" من أجل تلبية احتياجات الموازنة من الموارد لابد من ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ".

وتابع:" لابد من تواجد رقابة حاكمة على كل التجار لضمان عدم التلاعب في الأسعار وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه ".

واكمل مصطفى بدرة :" يجب الإسراع في فتح الأسواق نصف جملة من أجل المساهمة في ضبط أسعار السلع في الأسواق ".