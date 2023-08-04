أشرف عبد الباقى: أحترم انتقاد مسرح مصر "لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع"

تحدث الفنان أشرف عبد الباقى عن تجاربه المسرحية، قائلا: "سعيد بتجربة مسرح مصر غير المتوقعة، لأنها بدأت بفكرة".

وأضاف أشرف عبد الباقى خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان، الجميع اعترض علي مسرح مصر في البداية لأن الأساس كان هو الاعتماد على الشباب".

مسرح مصر

وتابع عبد الباقى قائلا:"في بداية تياترو مصر جمعت أفراد العمل وحجزت لهم شقق سكنية في أكتوبر ليكونوا بالقرب من المسرح".

وأكد أشرف عبد الباقى قائلا: بحترم أى شخص ينتقد مسرح مصر لأنه لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع".



