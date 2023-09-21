عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة يساهم في الحد من زيادة الدين المحلي

صدى البلد

بعد قرار البنك المركزي بشأن تثبيت سعر الفائدة، أدلى الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة بتصريحات توضح أهمية تلك الخطوة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يكون كافياً لمواجهة التضخم الحالي.

 

 وقد أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ يحدث في مصر” والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر، أن جزءًا كبيرًا من مشكلة التضخم يعود إلى عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن من المتوقع أن يزيد البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية خلال الأشهر القادمة.

 

وأضاف بدرة أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة سيساهم في الحد من زيادة الدين المحلي، وسيؤدي إلى استقرار التضخم عند مستوى معين يبدأ من منتصف العام المقبل ويصل إلى حوالي 40%.

 

إجمالًا، يعتقد الدكتور مصطفى بدرة، أن تثبيت سعر الفائدة لن يكون كافياً لمعالجة جميع أسباب التضخم الحالي، وأن هناك عوامل دولية تلعب دورًا مهمًا في تلك الزيادة في أسعار السلع والخدمات.

ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاع أسعار الطاقة البنك الفيدرالى الأمريكى البنك المركزي الدكتور مصطفى بدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

انتهت بسرقة وترحيل واستبداله بقطة| حكاية عجوز بريطانية تزوجت مصرياً يصغرها بـ40 سنة.. تفاصيل كوميدية

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

برج الميزان اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 .. توقع بعض التحديات اليوم

متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة؟.. انتبه في هذا التوقيت تغلق الملائكة الصحف

برج الحمل اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023.. حسّن علاقتك مع الشريك

حظك اليوم برج الثور الجمعة 22 سبتمبر 2023.. لا تعاند

130 ألف جنيه .. اشترِ فولكس فاجن بولو "هاتشباك"

استقبال بارد لـ زيلينسكي بواشنطن.. الكشف عن النهاية الوشيكة لحرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

طعمه مر.. رئيس لجنة سلامة الغذاء توضح سبب اللون الأصفر في السمك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل سو طفلة الكبير أوي في حفل زفافها؟

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ