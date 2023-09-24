ظهور "فيروس كورونا جديد" قريبا .. تحذير صيني ينذر بالخطر

أطلقت شي تشنج لي، عالمة الفيروسات الصينية البارزة المعروفة باسم "المرأة الوطواط" بسبب أبحاثها المكثفة حول الفيروسات التي تنشأ من الحيوانات، تحذيرا ينذر بالخطر.

وفي ورقة بحثية حديثة شاركت في تأليفها مع زملائها، شددت شي على أنه من المحتمل جدا ظهور فيروس كورونا “جديد” في المستقبل القريب.

وحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، تستند هذه المذكرة التحذيرية إلى خبرتها، حيث تسببت فيروسات كورونا في السابق في تفشي مرضي كبير مثل متلازمة الجهاز التنفسي الحادة لعام 2003 ووباء كوفيد-19 المستمر.

وأجرت شي وفريقها من معهد ووهان لعلم الفيروسات تقييما لـ 40 نوعا مختلفا من فيروسات التاجية لتقييم قدرتها على الانتشار إلى البشر، حيث ظهرت نتائج مثيرة للقلق.

وخلص البحث إلى أن "ظهور المرض في المستقبل" شبه مؤكد، مع احتمال كبير لتفشي آخر مرتبط بفيروس كورونا.

ويرتكز هذا التنبؤ على تحليل الخصائص الفيروسية المختلفة، بما في ذلك ديناميكيات السكان، والتنوع الجيني، والأنواع المضيفة، وتاريخ انتقال الأمراض الحيوانية المنشأ وهي (الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر).