ينهي حياة الملايين.. خبيرة بريطانية تحذر من وباء قاتل أسوأ من كورونا

حذرت مسؤولة صحية بريطانية، من أن وباءً جديدًا أسوأ من فيروس كورونا "كوفيد-19" يمكن أن يضرب العالم مرة أخرى.

وحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، كشفت كيت بينجهام المسؤولة التي كانت تقود بريطانيا للعثور على لقاح لكورونا، أن الوباء التالي "يلوح في الأفق بالفعل" ويمكن أن يقتل "ملايين الأشخاص" أكثر من الوباء الأخير.

وأضافت بينجهام: "لا نعرف حتى الآن على وجه اليقين الشكل الذي سيتخذه، لكن وصوله، وفقًا لخبراء الصحة العالميين إنه ليس محتملًا ولكن ممكنًا... هذا مروع بما فيه الكفاية. والأمر الأكثر رعبًا هو الحقيقة".

وأكدت أن بريطانيا وبقية العالم لم يفعلوا سوى القليل حتى الآن للاستعداد لذلك، داعية الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الاستعداد لمواجهة تهديده.

وتعليقًا على احتمالية تطور فيروس جديد، قالت: "إن العلماء على دراية بوجود 25 عائلة فيروسية، تضم كل منها مئات أو آلاف الفيروسات المختلفة، والتي يمكن لأي منها أن يتطور ليسبب وباءً".

وأضافت "والأسوأ من ذلك أنهم يقدرون أنه قد يكون هناك أكثر من مليون فيروس غير مكتشف بعد، والتي قد تكون قادرة على الانتقال من نوع إلى آخر، وتتحور بشكل كبير وتقتل الملايين من البشر".