تلف الرئة والدماغ والكلي.. تحذيرات خطيرة من أضرار فيروس كورونا

قالت دراسة بريطانية جديدة، إن فيروس كورونا “كوفيد-19” طويل الأمد قد يسبب ضررا طويل الأمد لأعضاء متعددة.

وتضمنت الدراسة، التي نشرت في مجلة “لانسيت”، بيانات من 259 مريضًا خرجوا من المستشفى بعد تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد-19” و52 شخصًا غير مصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19” في بريطانيا.

وقالت الدراسة، إنه "بعد دخول المستشفى بسبب كوفيد-19، كان المرضى أكثر عرضة لخطر حدوث تغيرات مرضية في عضوين أو أكثر مقارنة بالأشخاص الخاضعين للمراقبة".

وذكرت أنه بعد خمسة أشهر من الخروج، تم العثور على تغيرات مرضية في صور التصوير بالرنين المغناطيسي لدى 61% من المرضى الذين تعافوا من كوفيد-19، وفي 27% فقط من الأشخاص غير المصابين بكوفيد-19.

وأوضحت الدراسة أن أولئك الذين تعافوا من فيروس كورونا طويل الأمد كانوا يعانون من تلف في الرئة بمعدل 14 مرة أكثر تقريبًا، وتلف في الدماغ ثلاث مرات أكثر، وتلف في الكلى مرتين أكثر من الأشخاص في المجموعة. وتعتمد شدة تلف الأعضاء على شدة العدوى وعمر المريض ووجود أمراض أخرى.