عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تلف الرئة والدماغ والكلي.. تحذيرات خطيرة من أضرار فيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قالت دراسة بريطانية جديدة، إن فيروس كورونا “كوفيد-19” طويل الأمد قد يسبب ضررا طويل الأمد لأعضاء متعددة.

وتضمنت الدراسة، التي نشرت في مجلة “لانسيت”، بيانات من 259 مريضًا خرجوا من المستشفى بعد تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد-19” و52 شخصًا غير مصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19”  في بريطانيا.

وقالت الدراسة، إنه "بعد دخول المستشفى بسبب كوفيد-19، كان المرضى أكثر عرضة لخطر حدوث تغيرات مرضية في عضوين أو أكثر مقارنة بالأشخاص الخاضعين للمراقبة".

وذكرت أنه بعد خمسة أشهر من الخروج، تم العثور على تغيرات مرضية في صور التصوير بالرنين المغناطيسي لدى 61% من المرضى الذين تعافوا من كوفيد-19، وفي 27% فقط من الأشخاص غير المصابين بكوفيد-19.

لا يظهر فى تحليل الـ PCR..انتشار متحور جديد لـ كورونا

ينهي حياة الملايين.. خبيرة بريطانية تحذر من وباء قاتل أسوأ من كورونا

وأوضحت الدراسة أن أولئك الذين تعافوا من فيروس كورونا طويل الأمد كانوا يعانون من تلف في الرئة بمعدل 14 مرة أكثر تقريبًا، وتلف في الدماغ ثلاث مرات أكثر، وتلف في الكلى مرتين أكثر من الأشخاص في المجموعة. وتعتمد شدة تلف الأعضاء على شدة العدوى وعمر المريض ووجود أمراض أخرى.

فيروس كورونا كورونا بريطانيا كوفيد-19

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

الزمالك سبقه| الأهلي ينهي مغامرة كأس العالم لكرة السلة بمركز رابع.. و"الأحمر" يتوج بميدالية

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تحذير خطير من الأردن ردا على اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى

اعتبارا من اليوم.. عقوبات تركية تستهدف السوريين في اسطنبول باستثناء هؤلاء

ليكون وزيرا بالحكومة.. نداء عاجل من محمد بن راشد لكل شاب وفتاة

اليوم.. بدء الانتخابات الجزئية في مجلس الشيوخ الفرنسي

بعد صدق توقعاته.. عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال 8 ريختر خلال ساعات

وزير الخارجية السعودي: سباق التسلح النووي يهدد أمن واستقرار أي منطقة

لافروف يعلق على احتمالية امتلاك السعودية أسلحة نووية

السعودية: حريصون على استقرار أسواق الطاقة.. والاتفاق مع إيران أساسه الاحترام

ترشيحاتنا

أسباب أدت لاستقرار أسعار الذهب .. مستشار وزير التموين يكشف التفاصيل

اتحاد عمال الجيزة يطلق مبادرة انزل انتخب شارك

حلم حققه الرئيس السيسي.. مستشار وزير التموين يكشف مفاجأت سارةعن مدينة الذهب

مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لأعضاء المحكمة الادارية العليا.. مستندات بالاسماء

بخصم 70 % .. اشتري هيونداي توسان من الخارج

أشرف سويلم: مصر حريصة على ضمان التشغيل الكامل للمركز الأفريقي لبناء السلام والتنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس الملابس.. درة تثير الجدل رفقة زوجها | شاهد

كان بيشتغل عندي|طليق علا غانم يفتح النار: هذه قصة فيلا السخنة وعرابي وشبرامنت

هيئة الدواء تكشف حقيقة الشعر المبلل والإصابة بالبرد

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ