لا يظهر فى تحليل الـ PCR..انتشار متحور جديد لـ كورونا

علق إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة على إعلان أستراليا تسجيل الحالة الأولى لـ متحور بيرولا، لافتا إلى أنه أنتشر فى حوالى 10 دول.



وأوضح إسلام عنان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور” أن متحور بيرولا بدأ فى الانتشار، والتقارير بشأنها قليلة للغاية.

نسبة دخول المستشفيات

وتابع أستاذ علم انتشار الأوبئة: نسبة دخول المستشفيات فى أوروبا وأميركا بسبب المتحورات لفيروس كورونا زادت بنسبة 50% .

وأكد إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة قائلا:" الخوف من فيروس بيرولا أنه لا يظهر فى تحليلات الـ PCR.