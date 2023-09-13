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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة

بعد إعلان «الصحة العالمية» عدم اعتماد كورونا «جائحة»

الأسرع انتشاراً بين البشر.. متحور «بيرولا» يثير القلق حول العالم

صدى البلد

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عدم اعتماد فيروس كورونا "جائحة" وأن أعراضه يمكن السيطرة عليها، ظهرت العديد من المتحورات التي انشقت عن "كورونا" لعل أحدثها متحور "بيرولا" الذي أثار الخوف والقلق حول العالم.


وأوضح الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ الأمراض الصدرية، ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن متحور "بيرولا" يحتوي على أكثر من 30 طفرة في بروتينه الشوكي وهذا الأمر يساعده  كثيرًا على اختراق الخلايا البشرية وإصابتها، لذا فهو الأسرع انتشاراً بين البشر.


وتابع: فعندما انتشر فيروس كورونا وبعده متحور أوميكرون، ووصولا إلي Eg5 أو إيريس لم تظهر على تلك المتحورات أكثر من طفرة أو طفرتين على الأكثر، وهو ما يثير القلق بالنسبة لسرعة اختراقه للجسم البشري والجهاز المناعي وسرعة انتشاره أيضًا.
وفي الإطار نفسه، أكد الدكتور أيمن السيد سالم أنه من وجهة نظره ان تلك المتحورات من السهل السيطرة عليها من خلال "الوقاية" اولا، فالوقاية خير من العلاج مثلما يقال، وهذا بأخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة في الأماكن المزدحمة، مع سرعة التوجه الي الطبيب المختص عند ظهور اعراض حتى لو كانت بسيطة.
من جانبه شدد الدكتور ايمن سالم على ضرورى تلقي العلاج من الطبيب المختص دون الاستهانة بالأمر، لأن كثيرين للأسف يعتقدون انه "دور برد" عادي ويتعاملون باستهانة مع المرض وهو ما يعرضهم لمضاعفات خطيرة للغاية.

فيروس كورونا سرعة انتشار دكتور ايمن سالم الأماكن المزدحمة

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