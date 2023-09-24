لن تصدق حجمه .. أكبر خيار في العالم يثير الدهشة ببريطانيا .. ما سره ؟

بعد عامين من زراعته أكبر ثمرة “كوسة” في العالم، والتي بلغ وزنها المذهل 255 رطلا، عاد مزراع بريطاني ليثير الجدل من جديد بأكبر ثمرة خيار في العالم.

استعرض المزارع البريطاني فينس سجودين، البالغ من العمر 50 عاما، أكبر ثمرة خيار في العالم في بطولة المملكة المتحدة الوطنية للخضروات العملاقة في مالفيرن، ورسيستيرشاير.

أكبر خيار

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، بلغ وزن أكبر ثمرة خيار في العالم 30 رطلا بينما بلغ طولها 4 أقدام.

أكبر خيار في العالم

وقال المزراع البريطاني إن سر كون خضرواته بهذا الحجم “تركيبته السرية” وهواء ويلز المنعش في منطقة باري بجنوب ويلز.

ولفت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المتوقع أن يتوافد الآلاف من المواطنين إلى بلدة ورسسترشاير لإلقاء نظرة على بعض النباتات الخضراء العملاقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتم تسجيل أحد عشر رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في معرض العام الماضي، بما في ذلك أثقل باذنجان بوزن 7.4 رطل وأطول كراث بطول 4.6 قدم.