ازاى تعرف أسعار الخضروات والفاكهة الرسمية لحظة بلحظة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الخضروات والفاكهة يومياً، والتى تشهد ارتفاعلت وانخفاضات حسب سعر السوق اليومي، ومعظم الوقت لا تكون دقيقة بنسبة 100%، ولكن بات يمكنك معرفة الأسعار الرسمية عبر تطبيق مجلس الوزراء الرسمي.

تستطيع تحميل التطبيق لهواتف أندرويد من هذا الرابط، أما اذا كان هاتفك من نوع آيفون تستيطع الحصول عليه من هنا.

يذكر أن أحدث أسعار للخضروات اليوم في مصر جاءت كالتالي:

الطماطم 11.5 جنيها للكيلو، والبصل بـ19 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 12.5 جنيهًا للكيلو، والخيار 10 جنيهًا، والكوسة 13 جنيها، والفلفل الرومي 10 جنيهات.

بينما أسعار الفاكهة جاءت كذلك:

الجوافة 12 جنيهًا، والعنب الأحمر 24 جنيهًا، والعنب الأصفر24 جنيهًا، والمانجو البلدي 15 جنيهًا.