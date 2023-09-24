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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ازاى تعرف أسعار الخضروات والفاكهة الرسمية لحظة بلحظة

ازاى تعرف أسعار الخضروات
ازاى تعرف أسعار الخضروات والفاكهة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الخضروات والفاكهة يومياً، والتى تشهد ارتفاعلت وانخفاضات حسب سعر السوق اليومي، ومعظم الوقت لا تكون دقيقة بنسبة 100%، ولكن بات يمكنك معرفة الأسعار الرسمية عبر تطبيق مجلس الوزراء الرسمي.

تستطيع تحميل التطبيق لهواتف أندرويد من هذا الرابط، أما اذا كان هاتفك من نوع آيفون تستيطع الحصول عليه من هنا.

يذكر أن أحدث أسعار للخضروات اليوم في مصر جاءت كالتالي:
الطماطم  11.5 جنيها للكيلو، والبصل بـ19 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 12.5 جنيهًا للكيلو، والخيار 10  جنيهًا، والكوسة 13  جنيها، والفلفل الرومي 10 جنيهات.

بينما أسعار الفاكهة جاءت كذلك:

الجوافة 12  جنيهًا، والعنب الأحمر 24 جنيهًا، والعنب الأصفر24 جنيهًا، والمانجو البلدي 15 جنيهًا.

اسعار الخضروات والفاكهة اسعار الخضروات الخضروات مجلس الوزراء تطبيق مجلس الوزراء

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